Sono in vendita i biglietti per Inter-Napoli, semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45. Come si legge nel comunicato ufficiale del Napoli, "a seguito della Determinazione dell’Osservatorio, la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania è vietata. La FC Inter procederà al rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il biglietto prima della Determinazione dell’Osservatorio, che ha vietato la trasferta ai residenti in Campania".