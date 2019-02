© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Per festeggiare e omaggiare il capodanno cinese, l'Inter nella sfida di domenica contro il Bologna scenderà in campo con i nomi cinesi dei calciatori stampati sul retro delle maglie da gioco. L'ha comunicato il club nerazzurro pochi minuti fa, annunciando per l'occasione anche altre iniziative dedicate a questo evento