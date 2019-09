Inter, omaggio per capitan Handanovic: 300 presenze in nerazzurro

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'Inter festeggia Samir Handanovic, che ha raggiunto le sue 300 presenze in maglia nerazzurra nel turno infrasettimanale contro la Lazio. Il club ha omaggiato il portiere sloveno dedicandogli una maglietta personalizzata proprio con la cifra record.

"Handanovic, classe '84, ha disputato 300 partite con l'Inter tenendo immacolata la porta in 109 occasioni e subendo un totale di 319 reti. Nelle ultime due stagioni ha subito una media inferiore al gol a partita. 262 le presenze complessive in Serie A per Handanovic con l'Inter, alle quali si sommano le 19 in UEFA Europa League, 9 in Coppa Italia, 7 in UEFA Champions League e 3 in match di qualificazione all'Europa League. Nei 300 incontri disputati Handanovic ha uno score di 142 vittorie. Il portiere sloveno difende i pali dell'Inter dalla stagione 2012/2013 e nel 2018/2019 ha stabilito il proprio record personale di presenze stagionali, disputando 49 incontri. Ma, soprattutto, ha lasciato un segno importante nella scorsa stagione in Serie A TIM: 17 clean sheet in campionato, un record, premiato, poi, con il riconoscimento di miglior portiere della Serie A 2018/2019. Con la presenza numero 300 Handanovic raggiunge Julio Cesar: il portiere brasiliano ha disputato appunto 300 partite con la maglia nerazzurra tra il 2005 e il 2012. Ci sono solo due portieri che hanno collezionato più presenze con l'Inter: si tratta di Walter Zenga, 473 tra il 1982 e il 1994, e Ivano Bordon, 382 tra il 1970 e il 1983", si legge sul inter.it.