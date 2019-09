Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della settimana che precede il derby, l'Inter potrebbe riaccogliere il proprietario di Suning Jindong Zhang, che secondo quanto filtra da ambienti societari potrebbe tornare a Milano per assistere alla stracittadina di sabato sera. Non escluso però un suo sbarco nel capoluogo lombardo entro martedì, magari per assistere anche all'esordio dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga.