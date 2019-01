© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una "espressione ingiuriosa" all’arbitro Maresca è costata due giornate di stop a Matteo Politano che salterà la gara con il Bologna e pure la trasferta di Parma. Questo perché l’Inter - oltre a multare il giocatore - ha deciso di non fare ricorso, in nome della nuova dottrina imposta in società dopo l’arrivo di Beppe Marotta, assicura Tuttosport. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il club starebbe valutando le mosse da compiere e non esclude il ricorso. Si capirà meglio nelle prossime ore.