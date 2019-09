© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter è pronta a cercare la terza vittoria in altrettante partite in Serie A, nella sfida di domani sera a San Siro contro l'Udinese, e per la prima volta in stagione Antonio Conte potrebbe schierare dal primo minuto il tris difensivo formato da Godin, De Vrij e Skriniar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'uruguaiano si è infatti allenato per tutta la sosta alla Pinetina ed è adesso pronto a essere titolare.