Inter, raggiunto l'accordo per il premio Champions: 100 mila euro a testa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La qualificazione alla Champions League ancora non c’è, ma i giocatori dell'Inter hanno raggiunto in questi l’accordo con i dirigenti per il premio derivante: stando al Corriere dello Sport ai calciatori andranno circa 4 milioni di euro che saliranno a 5,5 se ci sarà il sorpasso al Napoli e dunque se l’Inter si piazzerà seconda. Calcolatrice alla mano, i nerazzurri avranno poco meno di 100.000 euro netti a testa in caso di gradino più basso del podio.