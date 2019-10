Inter, ricomprati i diritti di retail da Nike: atteso un boom di vendite in Cina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’è una cura particolare nell’espansione del marchio dell'Inter, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, con i tifosi che nel mondo sono cresciuti da 346 a 385 milioni, di cui 120 in Cina. I ricavi commerciali ammontano a 152,7 milioni (138,8 nel 2017-18), quasi il triplo del Milan, anche se la Juve di CR7 ha effettuato il sorpasso a quota 170. E proprio sul solco dei bianconeri è stato deciso di riacquistare i diritti di retail e licensing da Nike: l’Inter da novembre gestirà in proprio la rete di vendita dei suoi prodotti, con l’aspettativa di fare il boom in Cina, dove Suning potrà operare come distributore.