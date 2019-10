Inter, Sanchez, oggi o domani i test per valutare i tempi di recupero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte pensa già al campionato e a partire da domani tornerà in campo con la sua Inter per preparare la gara di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Il tecnico potrà contare fin da subito su Lukaku e Brozovic, così come su Lautaro, De Vrij, Skriniar e Lazaro, rientrati tutti dagli impegni con le varie Nazionali. Mercoledì sarà il turno degli azzurri Biraghi, Barella e Bastoni, mentre gli ultimi a tornare saranno Vecino e Godin.

Infortunati - Le tegole sono quelle relative ad Alexis Sanchez e Danilo D'Ambrosio. Le risposte definitive sui loro rispettivi infortuni arriveranno tra oggi e domani e lo stesso Conte spera che non si tratti di nulla di grave. Il cileno rientrerà tra poche ore e forse già stasera effettuerà i controlli per valutare i tempi di recupero. A riportarlo è il Corriere dello Sport.