© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È già passata una settimana da Inter-Juventus, ma la sfida tra le due tifoserie non si placa. Nelle scorse ore il nerazzurro Alexis Sanchez si è infortunato nel corso dell’amichevole tra Cile e Colombia, riportando una lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra. Un infortunio che non è stato preso bene dai tifosi meneghini soprattutto perché il cileno si è infortunato nel corso di un’azione di gioco che lo vedeva contrapposto a Juan Cuadrado. Per questo motivo nelle scorse ore i tifosi nerazzurri hanno bersagliato di insulti il bianconero, finito anche in cima alle tendenze su Twitter.