Inter, serve un centravanti: tre soluzioni per la gara con l'Eintracht

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez contro la Spal sarà ancora al centro dell'attacco. Sarà invece squalificato in Europa League contro l'Eintracht Francoforte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - con tre le soluzioni di emergenza a disposizione di Spalletti. La prima porta il nome di Keita, che tornerà tra i convocati e magari potrebbe trovare spazio per una quindicina di minuti. Però pensare di affidarsi a lui dal primo minuto contro l’Eintracht appare fin troppo rischioso. Meglio pensare di inserirlo a gara in corso, vista anche la sua qualità di saper strappare le partite. L'altra opzione riguarda Perisic, che potrebbe agire da centravanti con Politano e Candreva ai suoi lati. Difficile pensare di affidarsi a giovani come Colidio o Salcedo, buoni fin qui solo per la panchina. L’ultima soluzione sarebbe Politano "falso 9". Un ruolo che "può fare" secondo Spalletti, "ma con caratteristiche diverse: ci aiuterebbe nel palleggio tra le linee", e a far perdere la posizione ai centrali.