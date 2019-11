Inter, straordinari per Lukaku e Lautaro: fino a Natale sarà emergenza

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vera emergenza in attacco per l'Inter, con Antonio Conte che dovrà chiedere gli straordinari a Lauraro Martinez e Romelu Lukaku almeno fino a Natale. Con lo stop di Politano, che si somma a quello di Sanchez, il tecnico nerazzurro ha infatti soltanto Sebastiano Esposito come alternativa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.