Inter-Udinese, i convocati di Tudor: non c'è Okaka

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi i convocati del tecnico Tudor in vista della sfida di domani tra Udinese e Inter in programma alle 20.45 a San Siro. Il tecnico croato ha lasciato fuori dalla lista per l'incontro con i nerazzurri l'ultimo acquisto offensivo arrivato in estate, ovvero Stefano Okaka. Ecco la lista completa:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Samir, Stryger-Larsen, Becao, Nuytinck, Opoku, Sierralta

Centrocampisti: Serna, Barak, De Paul, Fofana, Jajalo, Kubala, Mandragora, Wallace

Attaccanti: Lasagna, Nestorovski, Pussetto, Teodorczyk