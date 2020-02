© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic proverà a giocare regolarmente il derby nonostante l'infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare l'ultima sfida contro l'Udinese. Il portiere proverà ad allenarsi con un tutore che gli permetta di proteggere il mignolo della mano sinistra e se i rischi verranno considerati minimi, potrebbe ricevere il via libera per rientrare in campo contro il Milan. Se fino a martedì si respirava pessimismo, da ieri il vento pare essere cambiato, anche se Padelli resta in pre allarme e pronto a scendere in campo in caso di una conferma tra gli esclusi del portiere sloveno. A riportarlo è Leggo.