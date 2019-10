Irlanda-Italia Under 21, 0-0 al 64' ma è rosso diretto per Kean e Parrott

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rosso diretto per Moise Kean e per l'irlandese Troy Parrott. Scontro di gioco a centrocampo, il giocatore dell'Everton, ex Juventus, vede la punta del Tottenham arrivargli incontro dopo un colpo subito. Schiaffo tra collo e volto da parte dell'ex bianconero, l'arbitro commina il rosso diretto a entrambi i giocatori.