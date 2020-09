Italia, niente Olanda per Oriali. Il team manager torna a Milano per l'Inter

Niente trasferta in Olanda per Gabriele Oriali. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna il team manager dell'Italia non sarà presente in panchina per il secondo impegno ufficiale degli azzurri in questa Nations League a causa del suo altro impiego come team manager dell'Inter. Secondo l'accordo siglato un paio di settimane fa tra lo stesso Orali e l'ad nerazzurro Marotta l'impegno con la Nazionale non dovrà prevaricare quello con il club e così oggi, nel primo giorno di lavoro della squadra di Conte, il team manager dovrà essere al suo posto alla Pinetina.