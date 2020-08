Italia U21, ieri sera tamponi per tutti. Nel pomeriggio, salvo positività, il primo allenamento

vedi letture

Da ieri sera l'Italia Under-21 si è radunata a Lignano Sabbiadoro, dove scenderà in campo giovedì 3 settembre per affrontare i pari età della Slovenia. Tampone per tutti all'arrivo all'hotel e, in caso di esito negativo, i ragazzi potranno finalmente scendere in campo per il primo allenamento, nel pomeriggio. Dei trentuno elementi convocati, ne saranno poi esclusi otto in vista della sfida di martedì 8 settembre a Kalmar, contro la Svezia, valevole per le qualificazioni europee. Di seguito elenco completo dei convocati e programma dei lavori, fornito dalla FIGC.

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Davide Bettella (Pescara), Nicolò Casale (Venezia), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ranieri (Ascoli), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Andrea Colpani (Monza), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Davide Frattesi (Empoli), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Pescara), Tommaso Pobega (Pordenone), Samuele Ricci (Empoli), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Pinamonti (Genoa), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).

Lunedì 31 agosto

Ore 17.30 - allenamento (chiuso)

Martedì 1° settembre

Ore 10.30 - allenamento (chiuso)

Ore 17.30 - allenamento (chiuso)

Mercoledì 2 settembre

Ore 10.30 - allenamento (chiuso)

Ore 18.30 – allenamento presso lo Stadio ‘G. Teghil’ di Lignano Sabbiadoro (aperto alla stampa i primi 15’)

Giovedì 3 settembre

Ore 17.30 - gara amichevole ITALIA-SLOVENIA (Stadio ‘G. Teghil’ di Lignano Sabbiadoro)

Venerdì 4 settembre

Ore 10 - volo Venezia-Kalmar

Ore 17.30 - allenamento (chiuso)

Sabato 5 settembre

Ore 10.30 - allenamento (chiuso)

Ore 17.30 - allenamento (chiuso)

Domenica 6 settembre

Ore 11 - allenamento (chiuso)

Lunedì 7 settembre

Ore 18.30 - allenamento Kalmar Arena

Martedì 8 settembre

Ore 18.30 gara di qualificazione CE SVEZIA-ITALIA (Kalmar Arena)

Mercoledì 9 settembre

Ore 10 - volo Kalmar-Milano-Roma