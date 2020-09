Italia U21 ko contro la Svezia, Nicolato: "Troppa la differenza di preparazione nelle gambe"

Brutta sconfitta per l’Italia Under 21 nella corsa per la qualificazione all’Europeo di categoria. La squadra di Paolo Nicolato è infatti uscita sconfitta dalla sfida contro la Svezia in trasferta: un 3-0 firmato da Almqvist (doppietta) ed Henriksson che complica il cammino degli azzurrini che ora si trovano a -3 dall’Irlanda capolista, che ha una gara in più, e deve guardarsi le spalle dall’Islanda che ora dista appena un punto. Si tratta della prima sconfitta per la squadra azzurra in questo cammino. "Direi che i ragazzi sono stati anche bravi – le parole di Nicolato riportate dal sito ufficiale della FIGC – ho avuto netta l’impressione che non potessero fare di più. Troppa la differenza di preparazione nelle gambe, anzi si sono dati da fare fino alla fine. Adesso ci aspettano altri due impegni ad ottobre, sapevamo che la qualificazione in questo girone e con la lunga assenza dai campi sarebbe stata complicata".