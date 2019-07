Italia Under 19, i convocati per gli Europei

Ben nove 2001 e un 2002 in lista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del raduno iniziato lo scorso 2 luglio presso Coverciano, Carmine Nunziata ha diramato la lista definitiva per gli Europei under 19 che inizieranno questa domenica in Armenia.

Dei 25 calciatori pre-convocati, non figurano più il portiere Simone Ghidotti (Fiorentina), il suo compagno di squadra e difensore Gabriele Ferrarini, il centrale spallino Salvatore Esposito, il romanista Alessio Riccardi (per via delle non perfette condizioni fisiche), ed infine il bomber granata Vincenzo Millico.

Nunziata ha dovuto rinunciare in partenza a Davide Bettella e Raoul Bellanova, schierati al Mondiale under 20.

Nel girone eliminatorio l'Italia affronterà gli organizzatori del torneo, oltre a Portogallo e Spagna.

La lista dei 20 convocati:

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona)

Centrocampisti

Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Samuele Ricci (Empoli)

Attaccanti

Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).