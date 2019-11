Fonte: Alessio Del Lungo

Una febbre destabilizzante e alcuni problemi allo stomaco dietro la mancata presenza di Matteo Gabbia questa sera nel match vinto per 6-0 dall’Italia Under 21 contro i pari età dell’Armenia. Il difensore del Milan infatti non è riuscito ad essere presente neanche allo stadio per assistere al successo della squadra di Nicolato, ma adesso le sue condizioni fisiche sono già in netto miglioramento e nella giornata di domani dovrebbe avere comunque parzialmente recuperato.