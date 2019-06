Italia vince in rimonta, il tweet di Mancini dopo il 2-1 alla Bosnia

L'Italia ha ribaltato la gara ieri sera contro la Bosnia, vincendo per 2-1 all'Allianz Stadium di Torino. Il ct azzurro, Roberto Mancini, ha pubblicato un tweet per esaltare la prestazione offerta dai suoi ragazzi. "Bravi tutti. Non era facile rimontare il risultato. Abbiamo meritato la vittoria, conquistata con il sacrificio e con il cuore!", le parole del selezionatore.

