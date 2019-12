Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha analizzato nel suo fondo di oggi la vittoria della Lazio in Supercoppa Italiana. Eccone uno stralcio: "In Arabia, Inzaghi ha firmato un altro capolavoro e non è soltanto questione della statistica che sta diventando sempre più lusinghiera per il quarantatreenne tecnico piacentino, unico biancoceleste ad avere vinto la Supercoppa sia da calciatore sia da allenatore, siglando un poker invidiabile; unico allenatore ad avere battuto per due volte la Juve nelle prime ventiquattro gare ufficiali della stagione. Inzaghi a Riad si è ripresentato ai bianconeri dopo avere inanellato 8 vittorie consecutive in campionato, legittimandosi quale terzo incomodo nella corsa scudetto. La Juve di Sarri sta cambiando pelle rispetto alla Juve di Allegri e un tonfo, anche clamoroso, ci può stare nel processo di metamorfosi tattica che la squadra sta vivendo. Ma est modus in rebus: le due severe lezioni impartite dalla Lazio devono essere mandate a memoria da una squadra che ancora Super non è. E non può permettersi di svilire il Marziano e la Joya, ieri costretti a vagolare nel deserto arabo".