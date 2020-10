Jankulovski: "Milan-Sparta Praga? Rossoneri più forti e con più ritmo partita"

Ai microfoni di Milan TV, quando si avvicina la gara tra Milan e Sparta Praga, è intervenuto l’ex rossonero Marek Jankulovski: “Mi aspettavo un Milan in fiducia, hanno finito bene il campionato scorso, e si vede ora che hanno tranquillità, certezze, fiducia in loro stessi: sono in forma, hanno forza, lo dicono i risultati e i numeri, fare gol a ogni gara non è facile. Sta tornando grande, questo è buon segno per la stagione. Stasera affronterà una squadra dalla storia importante, ma negli ultimi anni le cose sono cambiate, lo Sparta Praga non vince campionati, non entrano in Champions: stanno piano piano risollevandosi, hanno giovani importanti uniti a tre-quattro elementi di esperienza. Hanno fatto sei vittorie nelle prime sei gare di campionato, ma il Milan è molto più forte, e anche più in palla, qua il campionato è fermo da un mese: certo, ora si allenano, ma vengono da un periodo in cui non potevano neppure farlo".

Una nota va poi a Stefano Pioli: "Sono molto felice per Pioli, anche se non lo conosco personalmente. Tutti lo davano per esonerato, ma vedendo i risultati, la voglia, la qualità del gioco... credo abbia meritato questa possibilità. Sta a lui ora confermarsi, io gli auguro di stare per più tempo possibile al Milan".

Commento poi al nome del momento, la stella Theo Hernandez: "E' un gran giocatore, uno che ha un futuro davanti: sa quali sono le sue qualità tecniche, ha forza, un bel tiro, e la giovane età è dalla sua. E' stato un grande acquisto: deve forse migliorare sulla fase difensiva, ma ha tutto, anche la possibilità di crescere. Con lui comunque ci sono anche tanti altri bei giocatori, mi aspetto molto anche da Tonali, che per ora non ha avuto molto spazio, però ripeto, nel complesso sono una grande squadra".