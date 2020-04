Joaquin e la Fiorentina: "Tifosi viola simili a quelli del Betis. Spettacolare il 4-2 sulla Juve"

vedi letture

Joaquin, esterno de Betis con un passato in Italia con la maglia della Fiorentina, è tornato a parlare della sua avventura in viola nel corso di una diretta Instagram: “A Firenze il calcio si vive con molta passione. Infatti i tifosi sono molto simili a quelli del Betis e del Siviglia. C'e anche una grande rivalità con la Juventus e vogliono sempre vincere. La prima volta che ho giocato Fiorentina-Juve abbiamo vinto 4-2 ed io ho segnato il terzo gol: è stato spettacolare. Come spettacolare è la cucina italiana, mangiare lì la pasta sembra un'altra cosa rispetto a qui e ti chiedi che roba è la nostra. Sono diverse e durano molto meno invece le feste. Mia moglie all'inizio non voleva che andassi perché non potevamo frequentarci ma era un'esperienza che dovevo fare“.