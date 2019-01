© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro re degli imbattuti d'Europa. Curiosa statistica che arriva dal Corriere dello Sport, che oggi ha messo in lista i giocatori mai sconfitti in gare di campionato nel 2018. Il brasiliano della Juve, con 31 presenze di cui 26 vittorie e 5 pareggi, è il primatista in una classifica a fonti tinte bianconere: ci sono infatti anche Bentancur, Szczesny, Bernardeschi, Barzagli, De Sciglio e Rugani. Tutti mai sconfitti nel 2018, seppure con meno partite rispetto all'ex Porto. Completano la top ten europea Neymar e Oyongo, in Italia c'è spazio soltanto per Lukic del Torino.