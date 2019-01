© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Almeno un mese di stop per Mario Mandzukic. Il problema al flessore che ha interessato il croato, scrive La Gazzetta dello Sport, dovrebbe tenerlo fuori almeno un mese. Tempi più lunghi del previsto, almeno rispetto a quanto immaginato nell'immediatteza dell'infortunio. Occasione per Moise Kean, ricorda la rosea: oltre a rimanere alla Juventus anche dopo questa sessione di mercato, il giovane attaccante avrà l'occasione di mettersi in mostra in bianconero. A partire dalla gara di oggi contro il Bologna.