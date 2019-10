© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una maglia celebrativa per festeggiare i 700 gol in carriera di Cristiano Ronaldo. Dopo aver premiato Dybala come giocatore del mese, la Juventus ha riservato un momento speciale al portoghese prima del fischio d'inizio della gara col Bologna, col presidente Andrea Agnelli che ha ha consegnato a CR7 la maglia bianconera numero 700.