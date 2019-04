© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus lavora in vista del Milan e soprattutto dell'Ajax, con qualche buona notizia per Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono allenati questa mattina: parzialmente in gruppo Dybala, Douglas Costa e Cuadrado. Recuperato Mandzukic, migliora anche Khedira: in attesa di novità su Cristiano Ronaldo, riavere il tedesco per Amsterdam è una delle speranze del tecnico livornese.