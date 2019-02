© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Guai a parlare di fantacalcio a Joao Cancelo. Il terzino della Juventus, infatti, è stato raggiunto dalla critica di un tifoso su Instagram, che lamentava i pochi assist fatti in stagione dal portoghese. Risposta diretta e anche abbastanza colorita: "A me del fantacalcio non frega un c.... l'importante è vincere. E non mi mandare più messaggi".