Juve, CR7 e il poco coraggio dei suoi nel post-Ajax. Allegri glissa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli strascichi dell'eliminazione dalla Champions League continuano a farsi sentire in casa Juventus. Compresi quelli relativi al poco coraggio dei bianconeri e al gesto di Cristiano Ronaldo indirizzato alla propria panchina, su cui Allegri ha sostanzialmente preferito glissare . Nell'immediato post-partita, infatti, CR7 si è lasciato andare a uno sfogo verso i propri compagni, accusandoli (in modo più colorito) di non avere avuto tanto coraggio.