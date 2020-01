© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono due i dubbi principali di formazione per la Juventus in vista del match di Coppa Italia di questa sera contro la Roma. Come riporta il Corriere dello Sport al centro delle attenzioni dello staff di Maurizio Sarri ci sono Juan Cuadrado, alle prese con l'influenza, e Alex Sandro. Il primo ieri sera era sfebbrato e se la situazione rimarrà tale questa sera sarà titolare nel ruolo di terzino destro. Sul brasiliano, invece, c'è qualche dubbio in più a causa dei dolori costali accusati nelle ultime ore. Sulla fascia mancina, dunque, dovrebbe giocare dal primo minuto Danilo.