Paulo Dybala è atteso dalla stagione del rilancio, dopo le difficoltà accusate nell'ultimo campionato con Max Allegri alla Juventus. Tuttosport scrive che l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Vecchia Signora permetterà all'argentino di giocare come numero 9, abbandonando l'idea di giocare nella posizione abituale del numero 10.

Come fatto con la nazionale argentina, per la Joya è possibile un ritorno alle origini. Magari il nuovo mister bianconero potrà ripetere il lavoro fatto a Napoli con Dries Mertens, trasformando il belga in un vero e proprio cecchino. Senza dimenticare che un tridente con Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi è una soluzione possibile qualora la Juve dovesse ingaggiare l'interista.