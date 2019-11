© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un affare da un milione di euro a gara. È questo il giro di affari che scatena una partita della Juventus. Lo scrive Tuttosport, che parte dalle parole di Agnelli (il presidente nei giorni scorsi ha rimarcato come la società bianconera dia ormai lavoro a quasi 900 persone), sottolineando come l'indotto generato per la città di Torino sia impressionante. In occasione di Juventus-Atlético Madrid, per esempio, il tasso di occupazione delle camere di albergo nella zona sarà del 98% con un rincaro medio del 50%. In generale, salgono anche le richieste di taxi e le prenotazioni nei ristoranti in occasione dei big match. Colpisce il J-Museum: nell'ultima stagione sono aumentati del 15% gli ingressi. È il 47° museo d'Italia per visite nel 2018.