Juve fuori dalla Champions, Capello: "Sciolta dopo il pareggio"

Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato l'eliminazione della Juve in Champions League per mano dell'Ajax: "Ho visto una buona Juve nel primo tempo che ha giocato come l'Ajax uomo su uomo. Ha avuto un colpo di sfortuna come ad Amsterdam: il pareggio è arrivato subito. Da quel momento la Juve si è sciolta. Non ha avuto lo stesso ritmo e la stessa determinazione. L'Ajax, straordinario, non ha permesso alla Juve di arrivare in area di rigore e, quando aveva la palla, ha giocato un calcio straordinario".