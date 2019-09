Juve già al lavoro alla Continassa, scarico per chi ha giocato ieri

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è tornata immediatamente al lavoro all'indomani della sfida Champions con l'Atletico Madrid. Gruppo suddiviso in due parti alla Continassa: scarico per chi ha giocato ieri al Wanda Metropolitano, lavoro atletico e tecnico per gli altri. Domani la rifinitura in vista del match di sabato pomeriggio alle 18 contro l'Hellas Verona, all'Allianz Stadium.