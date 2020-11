Juve, il tridente è possibile? Capello: "Dybala, CR7 e Morata insieme solo se al 100%"

Quattro gol allo Spezia nell’ultima di campionato, quattro al Ferencvaros in Champions e un potenziale offensivo non ancora sfruttato appieno che presto potrebbe portare Andrea Pirlo a delle importanti scelte di formazione. Continuare a giocare con due attaccanti e due esterni o puntare sul tridente Ronaldo, Morata e Dybala, visto che adesso anche l’argentino sta riprendendo la forma migliore? A rispondere ad uno temi caldi di casa Juventus, dagli studi di Sky, è stato Fabio Capello: "La posizione di Morata a Madrid era completamente diversa, qui alla Juve gioca da punta, crea gli spazi, rientra. Dybala ha qualità eccezionali ma è un trequartista come posizione. Morata è il Benzema di Madrid per Ronaldo. Dybala può giocare con loro due. Per vedere tutti e tre insieme serve l’aiuto della squadra: possono giocare insieme solo se sono tutti e tre in ottime condizioni, al 100%".