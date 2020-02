Juve, in Svizzera statua di cioccolato raffigurante CR7: 187 cm per 120 kg

Una statua di cioccolato alta 187 centimetri dal peso di 120 chilogrammi. Questo l'ultimo esperimento che riguarda Cristiano Ronaldo, fatto da un cioccolataio svizzero e che ritrae proprio il campione della Juventus. A compiere l'impresa Jorge Cardoso, che ha impiegato ben 200 ore per la realizzazione. Queste le parole dell'artefice della statua: "Dopo tanti anni di esperimenti, volevo provare a fare una scultura più realistica. L’ho realizzata nel mio tempo livero, era un progetto personale che volevo concludere. Ho studiato tutto nei dettagli per renderla il più realistica possibile. Oltre ad essere portoghese, sono un tifoso. Volevo ringraziarlo per il suo duro lavoro, lo sforzo e la dedizione".

A chocolatier has created a life-size sculpture of Cristiano Ronaldo made entirely of chocolate 🍫

Jorge Cardoso spent around 200 hours of his time completing the model 👀 pic.twitter.com/6Nxn9NIRcB

