Juve, nessuna frattura per Alex Sandro. Il report completo della seduta

Reduce dalla vittoria di ieri sera contro il Parma, la Juventus si è riunita già in tarda mattinata al JTC, per cominciare a preparare la sfida di mercoledì sera, ancora all’Allianz Stadium, contro la Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Scarico per chi ha giocato ieri, attivazione, lavoro tecnico e partita per il resto del gruppo. Cuadrado - sottolinea la nota del club - non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale.

Dal fronte dell'infermeria, Sarri tira un sospiro di sollievo: nessuna frattura per Alex Sandro, uscito dopo 20' della sfida col Parma a causa di una botta al costato. Questo il report ufficiale del club: "Alex Sandro è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a un controllo radiologico all’emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".