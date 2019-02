Juve, più Bonucci che Chiellini col Frosinone. E si rivedrà Dybala

Torna la BBC, torna la difesa che ha fatto grande la Juventus. Tornano soprattutto Bonucci e Chiellini, titolari nella difesa a quattro di Allegri. Secondo La Stampa entrambi saranno a disposizione contro l'Atlético Madrid, ma soltanto uno (più verosimilmente Bonucci) dovrebbe utilizzare la prossima di campionato contro il Frosinone come test per l'impegno Champions. In attacco, contro i ciociari, tornerà dal primo minuto Paulo Dybala.