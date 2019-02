Una Juventus senza strisce bianconere? Dopo le anticipazioni di ottobre, continua a circolare l'ipotesi di vedere la Vecchia Signora, per la prima volta da 113 anni a questa parte, senza le classiche più strisce verticali. A sostituirle, stando alle prime immagini che circolano su web e social network, due sole fasce verticali, una bianca e una nera. Scelte aggressive per una delle due maglie da allenamento: rosa con inserti neri zebrati. Ricordiamo che al momento si tratta ovviamente di indiscrezioni e anticipazioni, ma cresce l'attesa e la curiosità tra i tifosi della Juve.

La maglia limited ed. per i 140 anni del Fulham fonde due elementi storici: il template "partito" e i colori bianco e nero adottati pochi anni dopo. La home #Juve 19/20 non sarà proprio uguale, ma è curiosa la scelta adidas di template similari per due club bianconeri. #JuJersey pic.twitter.com/jmRknMsQWX

— La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) 8 febbraio 2019