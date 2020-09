Juve, terzo figlio per Alvaro Morata e Alice Campello: è nato Edoardo

Fiocco azzurro in casa Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo della Juventus e sua moglie Alice Campello hanno infatti festeggiato oggi la nascita di Edoardo, terzo figlio della coppia dopo Alessandro e Leonardo. Morata, che in passato aveva scherzato sul terzo maschio ("ne manca un altro per una squadra di calcetto") ha festeggiato via Instagram la lieta notizia.