Juve tornano le strisce bianconere: maglia speciale contro il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornano, seppur in una veste molto particolare, le strisce bianconere sulla maglietta della Juventus. I campioni d'Italia stanno infatti giocando contro il Genoa con una maglia che ripropone le storiche strisce verticali (dismesse in questa stagione), almeno nella parte alta, per poi farle sfumare verso il basso. Il tutto corredato da una serie di inserti fluorescenti: non si tratta infatti di un ritorno all'antico, quanto di una collaborazione tra Adidas e Palace, annunciata su Twitter come quarta maglia.