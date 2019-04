© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus potrebbe fare a meno di Alex Sandro per il derby contro il Torino, in programma venerdì sera all'Allianz Stadium. Il terzino brasiliano, come riporta Sky Sport, ha rimediato un trauma distrattivo alla coscia destra nella sfida di sabato contro l'Inter. La sua presenza nella stracittadina è in forte dubbio.