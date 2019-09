© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sta per iniziare l'avventura europea dei bianconeri in Europa. Archiviata la partita di ieri pomeriggio al Franchi e rientrata nella serata di ieri a Torino, la Juve ha cominciato a lavorare con focus sulla Champions League. Ovviamente, il menu di oggi ha previsto scarico per chi è stato maggiormente impegnato al Franchi, lavoro in campo per il resto del gruppo. Domani l'appuntamento per l'allenamento dell'antivigilia di Champions è fissato per il pomeriggio.