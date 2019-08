© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riconoscimento cittadino per Andrea Agnelli, presidente della Juventus. La Giunta della Camera di commercio di Torino, infatti, ha deciso di assegnare al numero uno bianconero il premio Torinese dell'anno per il 2018. Agnelli entra in un albo d'oro che comprende personalità quali Piero Angela, Sergio Marchionne, Giancarlo Caselli, Gian Maria Gros Pietro.