© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Procede spedito il recupero di Leonardo Bonucci in casa Juventus, tanto che potrebbe addirittura essere convocato per la partita contro il Sassuolo. Il rientro vero e proprio è comunque previsto per la gara contro il Frosinone di venerdì prossimo, che servirà da tagliando in vista della Champions League, con la presenza fondamentale nella sfida all'Atletico Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.