Juventus-Brescia, i convocati di Sarri: non c'è Cristiano Ronaldo, Chiellini torna in lista

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Brescia. Ecco l'elenco completo, nel quale non figura Cristiano Ronaldo per un riposo concordato con lo staff tecnico. C'è Chiellini, che però non sarà arruolabile per la partita.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Wesley

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Dybala, Cuadrado, Higuain, Olivieri.