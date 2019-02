© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro l'Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo potrebbe osservare un turno di riposo contro il Frosinone. Il portoghese, autore già di diciotto gol, andrebbe in panchina come già successo contro l'Atalanta, nel boxing day dello scorso 26 dicembre. In quell'occasione Ronaldo entrò nel secondo tempo, inchiodando sul 2-2 il risultato, dopo la doppietta di Duvan Zapata e l'iniziale vantaggio con autogol di Djimsiti.