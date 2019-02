© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal Sassuolo a Sassuolo, Cristiano Ronaldo vorrebbe trasformarsi subito in CR20. Cifra tonda che potrebbe essere raggiunta proprio contro i neroverdi, squadra contro cui sono arrivati i primi acuti del portoghese e viste le 19 reti già segnate in stagione tra Serie A ed Europa. Nelle passate stagioni questa cifra era stata già raggiunta a fine gennaio ed è per questo che l'ex Real vorrebbe segnare subito per arrivare poi alla Champions con un bottino in linea con i numeri galattici della sua carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.