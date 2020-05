Juventus, Demiral accelera i tempi di recupero: sarà pronto per metà luglio

vedi letture

Merih Demiral si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con annessa lesione al menisco, lo scorso 12 gennaio nel match dell'Olimpico contro la Roma. La prognosi di 6-7 mesi sarà rispettata, anzi c'è possibilità di averlo già di nuovo in campo in partita entro quel tempo e non solo - come si credeva - pronto per gli allenamenti. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui per metà luglio rivedremo l'ex Sassuolo sul terreno di gioco.